Justiça do Trabalho do Ceará abre inscrições para seleção de estagiários em Fortaleza

A Justiça do Trabalho do Ceará está com inscrições abertas até 30 de março para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estagiários remunerados em Fortaleza. As inscrições e provas serão realizadas somente via internet no site do CIEE.

O estágio tem carga horária de 20 horas/semana e bolsa-auxílio de R$ 863 por mês para nível superior e R$ 617 por mês para nível médio. Além desse valor, há um auxílio-transporte diário de R$ 3,60, por dia de efetivo comparecido, em montante mensal de até R$ 79,20.

As vagas para nível superior são distribuídas nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia, Secretariado Executivo, Ciências Econômicas e Designer Gráfico. A duração do estágio será de até 12 meses, podendo ser prorrogado até 24 meses.

Processo seletivo

Estão habilitados a participar do processo seletivo os estudantes matriculados a partir do 4º semestre, exceto para estudantes de cursos com grade inferior a oito semestres, que poderão se inscrever desde o 2º período. As vagas para nível médio são a partir do 1º ano do Ensino Médio.

A prova terá 20 questões que incluem língua portuguesa, noções de informática e questões de conhecimentos específicos de cada área. A publicação da lista de classificação final será divulgada no dia 3 de maio.

O Edital prevê que 10% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, conforme legislação vigente e desde que a deficiência seja compatível com o estágio a ser realizado. Também serão reservadas 20% das vagas, que vierem a ser preenchidas, aos candidatos negros, desde que, no ato da inscrição, declarem-se pretos ou pardos.