Concurso Banco do Nordeste prorroga inscrições; são 410 vagas com salário inicial de R$ 3,7 mil

As inscrições para o concurso público do Banco do Nordeste (BNB) foram prorrogadas. Segundo retificação do edital, agora os interessados têm até as 16h do dia 11 de março para se inscrever.

O certame oferta 410 vagas imediatas, de nível médio, para analista bancário em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, além de cidades em outros 10 estados.

A aplicação das provas objetivas deve acontecer no dia 28 de abril, e o concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez.

A seleção terá 82 vagas reservadas para pessoas negras e 21 para pessoas com deficiência. O edital do concurso também prevê mais de 300 oportunidades para formação de cadastro reserva.

O salário inicial dos aprovados será de R$ 3.788,16, além de benefícios como auxílios refeição, alimentação, creche, seguro de vida em grupo, direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Os interessados em disputar uma vaga precisam ter concluído o ensino médio. Os aprovados atuarão numa jornada de trabalho de 6 horas por dia, somando 30 horas semanais.

Como se inscrever

Os interessados devem ser inscrever pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 65, mas os inscritos CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do pagamento.

As provas objetivas e a avaliação dos candidatos inscritos nas vagas para as pessoas com deficiência e negros serão realizadas em 33 cidades de 11 estados. Confira a lista:

Alagoas: Maceió.

Bahia: Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Ceará: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Espírito Santo: Linhares.

Maranhão: São Luís, Caxias e Imperatriz.

Minas Gerais: Belo Horizonte, Governador Valadares, Montes Claros e Teófilo Otoni.

Paraíba: João Pessoal, Campina Grande e Patos.

Pernambuco: Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina.

Piauí: Teresina, Floriano e Parnaíba.

Rio Grande do Norte: Natal e Mossoró.

Sergipe: Aracaju.

Para conferir o edital na íntegra, basta clicar aqui.