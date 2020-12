Com salários de até R$ 10,1 mil, concurso da Prefeitura de Jardim tem 104 vagas

A Prefeitura de Jardim, na região do Cariri, lançou edital de concurso com 104 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade mais cadastro de reserva. As inscrições têm início em 15 de janeiro e seguem até 23 de fevereiro do ano que vem. Os salários variam de R$1.045 a R$10.118,86. Confira aqui o edital.

Ao todo, são 32 cargos distribuídos entre os níveis fundamental, médio e superior. A primeira fase do concurso será realizada no dia 11 de abril de 2021.

O concurso será realizado em três etapas. A primeira será de uma prova objetiva. Nesta fase, também está prevista uma prova subjetiva de redação técnica para os cargos de Advogado e Procurador do Município. Já a segunda etapa será uma prova prática para nível médio e técnico. A terceira etapa consiste na prova de títulos voltada para cargos de nível superior.

Lista de cargos

Ensino fundamental

Auxiliar de serviços gerais

Pedreiro

Zelador de fontes

Nível médio

Agente administrativo

Auxiliar de sala

Educador social

Encanador

Auxiliar de manutenção e abastecimento

Fiscal de tributos e arrecadação

Fiscal sanitário

Intérprete de libras

Motorista I

Motorista III

Operador de máquinas

Porteiro

Nível técnico

Técnico de enfermagem

Técnico de informática

Técnico em saúde bucal

Nível superior

Advogado

Analista de controle interno

Assistente social

Bibliotecário

Enfermeiro PSF

Engenheiro civil

Engenheiro sanitarista e ambiental

Médico PSF

Médico psiquiatra

Odontólogo PSF

Procurador do Município

Professor infantil

Professor polivalente

Psicólogo

Serviço

Concurso Prefeitura Jardim

Inscrições: 15/01/21 a 23/02/21

Prova: 11 de abril de 2021

Edital disponível no site. Confira aqui a lista de atribuições dos cargos.

