Com inteligência artificial em alta, veja dicas de cursos para auxiliar na carreira profissional

O futuro digital do mercado de trabalho perpassa pelo desenvolvimento cada vez maior da Inteligência Artificial (IA), além da IA Generativa. Prova disso está no número de vagas disponibilizadas para esse setor, segundo dados disponibilizados pelo LinkedIn em agosto de 2023 em relação a novembro do ano anterior.

No período, foi lançada a ferramenta ChatGPT, da OpenAI, um dos principais recursos de IA generativa. Na comparação entre os meses, houve um aumento de mais de 20 vezes no número de postos de trabalho que mexem com esse tipo de sistema. Com o mercado de trabalho mais aquecido, é necessário cada vez mais especialização para ser um diferencial na carreira.

Vários cursos no ramo são ofertados, dentre eles destacam-se cinco da gigante da tecnologia Microsoft. As linhas de aprendizagem integram o Microsoft Conecta+, programa que faz parte do plano Microsoft Mais Brasil, contemplando toda a história da IA até o uso da ferramenta Chat Bing. Eles têm certificados e são básicos, voltado para haver maior conhecimento sobre o tema. Todas as aulas são gratuitas.

