Centro de Línguas do Imparh tem inscrições abertas para teste de nível com mais de 500 vagas

Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu inscrições para a seleção do teste de nível. No total, são ofertadas 505 vagas nos cursos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão.

Para se inscrever, basta acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, até o dia 25 de julho.

Requisitos

De acordo com informações do Imparh, para participar do teste de nível, é necessário conhecimento no idioma para o qual concorrerá. O interessado também já deve ter concluído o ensino fundamental e a idade mínima de 14 anos até a data do encerramento das inscrições.

Processo seletivo

O processo seletivo terá aplicação de prova objetiva sobre conhecimentos específicos da língua escolhida pelo candidato, com caráter eliminatório e classificatório. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 31 de julho.

O teste de nível do Imparh é voltado para quem deseja ingressar em um semestre mais avançado de um dos cursos do Centro de Línguas. De acordo com as vagas remanescentes, os candidatos podem se inscrever para fazer uma prova objetiva que abordará os conhecimentos específicos da língua escolhida e do semestre selecionado.