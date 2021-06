Brisanet abre mais de 40 novas vagas de emprego na Grande Fortaleza

A empresa de telecomunicações Brisanet iniciou processo seletivo para ocupar 66 vagas de emprego, em Fortaleza, Eusébio, Maracanaú e Maranguape. Destas, 46 foram abertas nesta semana. Dentre as oportunidades, há vagas para cargos operacionais, auxiliar de almoxarifado e agente de coleta.

As contratações fazem parte do projeto de expansão da empresa na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No último dia 31, um total de 20 vagas já havia sido anunciado.

Os candidatos precisam ter experiência na área desejada. O processo seletivo ocorre de forma online, pelo site da empresa. A inscrição é realizada pelo mesmo link.

Quais são os cargos operacionais

Instalador de telecomunicações

Reparador de telecomunicações

Emendador de cabos de fibra óptica

Conheça a empresa

Atualmente, a companhia possui com 674 mil assinantes e atua em mais de 200 cidades nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, somando cerca de 6 mil empregados, sendo que 2.800 contratados em 2020.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira