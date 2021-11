Raio-X da Libertadores: quem disputa vaga com Fortaleza e Ceará, as chances e jogos de cada time

Faltando três rodadas para o fim do Brasileiro Série A, as chances de Ceará e Fortaleza com relação a vagas na Libertadores da América se ampliaram, após tropeços de times como Fluminense, Internacional e Bragantino.

Mas outras equipes, embora com menos possibilidades, também concorrem. Os principais concorrentes do Fortaleza e Ceará por duas vagas no G-6 ainda em disputa são Bragantino e Fluminense. Na luta do G-6, o Vovô é o que tem menos possibilidades, e o Leão é o que tem maiores chances entre concorrentes.

Se as porcentagens são pequenas de G-6 para o Alvinegro, elas são bem maiores por duas vagas dentro do G-8 (pré-Libertadores), com o Ceará concorrendo diretamente Fluminense, Internacional, América-MG. Santos, São Paulo e Cuiabá têm possibilidades remotas.

Veja o nosso Raio-X:

Times com chances de Libertadores

5) Bragantino - 53 pontos

Pode chegar a: 62 pontos

Probabilidade de G-6: 74,4%

Probabilidade de G-8: 99,2%

Adversários: Juventude, Atlético-MG, Internacional

6) Fortaleza - 52 pontos

Pode chegar a: 61 pontos

Probabilidade de G-6: 77,9%

Probabilidade de G-8: 99,3%

Adverários: Juventude, Cuiabá, Bahia

7) Fluminense - 51 pontos

Pode chegar a: 57 pontos

Probabilidade de G-6: 38,4%

Probabilidade de G-8: 94,4%

Adversários: Bahia, Chapecoense

8) Ceará - 49 pontos

Pode chegar a: 58 pontos

Probabilidade de G-6: 6,1%

Probabilidade de G-8: 54,8%

Adversários: Flamengo, América-MG, Palmeiras

9) Internacional - 48 pontos

Pode chegar a: 54 pontos

Probabilidade de G-6: 1,8%

Probabilidade de G-8: 17,8%

Adversários: Atlético-GO, Bragantino

10) América-MG - 46 pontos

Pode chegar a: 55 pontos

Probabilidade de G-6: 1,9%

Probabilidade de G-8: 18,9%

Adversários: Chapecoense, Ceará, São Paulo

11) Santos - 46 pontos

Pode chegar a: 52 pontos

Probabilidade de G-6: sem chance

Probabilidade de G-8: 1,8%

Adversários: Flamengo, Cuiabá

12) São Paulo - 45 pontos

Pode chegar a: 54 pontos

Probabilidade de G-6: 0,1%

Probabilidade de G-8: 4,8%

Adversários: Grêmio, Juventude, América-MG

13) Cuiabá - 43 pontos

Pode chegar a: 55 pontos

Probabilidade de G-6: 0,2%

Probabilidade de G-8: 7,9%

Adversários: Palmeiras, Athletico-PR, Fortaleza, Santos

Fonte: Probabilidade G-6 (Chance de gol) / Probabilidade G-8 (UFMG)