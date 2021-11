Atlético-MG vence Fluminense de virada; resultado é bom para Ceará e Fortaleza

O Atlético-MG venceu o Fluminense, neste domingo (28), por 2 a 1, de virada, e se aproximou do título brasileiro. De quebra, a equipe mineira impediu que o Tricolor das Laranjeiras subisse na tabela e abrisse margem para Fortaleza e Ceará.

Com o resultado, o Galo chegou aos 78 pontos e pode conquistar o Campeonato Brasileiro na terça-feira, caso o Flamengo tropece diante do Ceará. O Fluminense, por sua vez, permanece na 7ª colocação, com 51 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Alvinegro de Porangabuçu ao término da 36ª rodada.

Caso o Tricolor das Laranjeiras conquistasse os três pontos diante dos mineiros, ultrapassaria o Fortaleza e distanciaria do Ceará.

Destaque do jogo

Com dois gols, o atacante Hulk foi o grande destaque da partida. O paraibano comandou a virada do Atlético-MG na partida, ao marcar de pênalti, aos 38 minutos do 1º tempo, e em cobrança de falta, aos 15 minutos do 2º tempo.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante anotou 17 gols em 33 partidas, sendo o artilheiro isolado da competição.