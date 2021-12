O que esperar de Ceará e Fortaleza em 2022? Veja as expectativas e escolha os objetivos

Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize... A musiquinha você vai cansar de ouvir hoje, mas eu sei que além das questões importantes, das menos valiosas (Arrigo Sacchi que o diga), o seu coração de torcedor se enche de expectativa pelo seu time em 2022.

O ano de 2021 foi bom demais para Ceará e Fortaleza, assim como foi 2020, 2019, 2018, 2017. Os dois grandes do futebol cearense colecionam o 'melhor ano da história' por cima de 'melhor ano da história'.

Sul-Americana e Libertadores

Legenda: Depietri marcou o gol que sacramentou a ida do Fortaleza para Libertadores Foto: KID JUNIOR

E 2022 não chega diferente. A expectativa recai logo sobre as competições internacionais. O Tricolor do Pici tem a missão de estrear o futebol cearense em uma Libertadores, logo na fase de grupo. O Ceará, mais experiente, vai à sua 4ª participação de Sul-Americana (contando com a equivalente Copa Conmebol de 1995) buscando ir mais longe.

Cearense e Copa do Nordeste

Legenda: Ceará foi campeão da Copa do Nordeste em 2020 e chegou à final em 2021 Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Mesmo com todo esse contexto internacional, a rivalidade local também não deixará de se aflorar. No Campeonato Cearense, o Fortaleza busca um tetracampeonato, sempre um título importante, pois pode jogar o Leão numa disputa de pentacampeonato em 2023. O Vovô, todavia, tenta frear esses títulos tricolores.

Na Copa do Nordeste, o protagonismo cearense desde 2019, quando em todas as finais seguintes os times cearenses chegaram à final, é colocado em prova. Nunca o Regional teve tanta cara de obrigação para Ceará e Fortaleza.

Copa do Brasil e Série A

Legenda: Fortaleza eliminou o São Paulo na Copa do Brasil 2021 em grande apresentação Foto: Kid Júnior / SVM

Por fim, as competições que garantem esse momento para Ceará e Fortaleza. É a Copa do Brasil e a Série A (principalmente) que lastreiam todas as conquistas dos clubes, pelo seu poderio financeiro e esportivo. Ficar na 1ª divisão não é fácil e é fundamental para Vovô e Leão seguirem fazendo história.

A Copa do Brasil garante uma segurança financeira importante para toda a temporada.

Sócio-torcedor

Outra arma importante de 2022 para Ceará e Fortaleza será as suas torcidas. O Vovô já superou a marca dos 32 mil sócios, enquanto o Fortaleza tem 29 mil. É garantia de um público relevante em todas as partidas da temporada.

A única ressalva sobre o momento é pela situação da Covid-19, que volta a preocupar com a variante Ômicron. Que Deus ilumine que este vírus não volte a atormentar as torcidas e os times!

No mais, feliz ano novo a todos! Que 2022 seja de muitas alegrias para o nosso futebol.