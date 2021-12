Da dor da perda pela Covid-19 à sobrevivência e amor pelo Ceará; Seu Bibio inspira para 2022

Leia também

Sonhos em 2022

O novo objetivo é caminhar para frente, em busca da luz do novo ciclo. Nas cicatrizes amenizadas pelo contato dos próximos, os sonhos de Bibio estão traçados com saúde, responsabilidade no enfrentamento da Covid-19, “com máscara sempre” e desejando mais uma história com o Ceará.

Legenda: Seu Bibio sempre está com uma camisa do Ceará Foto: Arquivo pessoal

“Quero um mundo melhor, saúde para todos. Eu não saía de casa, mas agora meus filhos me levaram no Iguatu, andei também na Região Centro Sul, Sul, sempre com os cuidados. O meu sonho atual é conhecer o CT do Ceará, dar um abraço no Vina, no Sergio Alves, que foram importantes pra mim. Eu conheci o Ceará do passado e hoje vejo essa instituição gigante que virou”, declarou.

A distância de 400km entre Juazeiro do Norte e a capital cearense será rompida para a virada do ano. Uma aproximação com uma das maiores paixões na projeção dos capítulos que serão desenhadas em 2022. “Que seja um ano muito sagrado, tão bom que maquei 2021”, finalizou.