Recuperado da Covid-19, torcedor do Ceará recebe homenagem de Vina e projeta 2021; veja mais

15 de março. Há um ano, a Secretária de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) anunciava os primeiros casos de Covid-19 em terras alencarinas. De lá para cá, muita coisa mudou, mas o enfrentamento à pandemia segue em nosso dia-a-dia.

O que também não mudou foi o amor de Bibio Clementino pelo clube de coração. Torcedor do Ceará desde 1969, quando o clube conquistou o Torneio Norte-Nordeste sobre o Remo, ele garante que desde então jamais deixou de torcer para o Vovô.

“Saudações, nação alvinegra! Aqui quem fala é Bibio Clementino, torcedor do Ceará desde 1969, ano em que o Ceará foi campeão da Copa Norte-Nordeste sobre o Remo, no estádio Presidente Vargas, com o placar de 3 a 2. Desde esse ano, jamais deixei de torcer Ceará”, afirmou em entrevista ao Globo Esporte CE.

O amor de Seu Bibio pelo Alvinegro de Porangabuçu foi passado de geração para geração. É o que relatam os filhos Anie e Thales Clementino, ao falar sobre a paixão do pai, que mesmo sendo de Juazeiro do Norte, nunca deixou de acompanhar o Ceará.

“Eu já nasci torcendo Ceará. Tem até episódio de ‘painho’ levando meu irmão bebê ao Castelão, aquela coisa lotada, em Clássico-Rei, no meio da ‘muvuca’. Então, já nascemos torcendo Ceará”, afirmou Anie.

“Às vezes vemos famílias onde essa hereditariedade não dá certo. Mas lá em casa, realmente, todos nós torcemos para o Ceará. Desde pequeno ele me leva para o estádio, então essa paixão eu vi desde sempre. De acompanhar os jogos aqui no Juazeiro, contra Guarany e Icasa, e lá em casa é do mesmo jeito, tudo preto e branco”, completou Thales.

Legenda: Seu Bibio e a filha Anie Clementino Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

SUPERAÇÃO

Acostumado a comemorar títulos e vitórias do clube de coração, principalmente em 2020 quando o Ceará conquistou a Copa do Nordeste e a vaga na Sul-Americana, Seu Bibio se viu desafiado a enfrentar e vencer um outro adversário: a Covid-19.

Bibio Clementino chegou ao hospital ao lado de sua esposa, mas está saindo sozinho. O novo coronavírus levou sua companheira de 40 anos, que foi uma das mais de 12 mil vítimas da doença no Estado.

“Até agora a ficha ainda não caiu. Eu saí de casa com ela, vim ao hospital com ela. Fiquei pensando, até falei com meus amigos: “como eu vou chegar em casa, depois de 40 anos, olhar pro meu quarto e não ver aquela rede armada ao meu lado?” e eu disse: “já que Deus está fazendo tudo por mim, meus amigos tudo por mim, eu vou fazer de tudo. Eu não posso mais voltar, eu tenho que ir para frente. Eu tenho que andar!”, mas a dor é grande.”, relatou.

“Eu dou um conselho para todo mundo, pelo amor de Deus, não queiram passar pela dor que eu passei, que eu estou passando, não queira passar. É cruel. É cruel perder uma pessoa com quem você conviveu durante 40 anos”, completou.

Legenda: Bibio e sua esposa, com a toalha do Ceará Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

O contato com o ídolo

Destaque do Ceará na temporada 2020, Vina é o jogador preferido de Seu Bibio. E ainda no hospital, o fã recebeu uma mensagem de carinho e conforto do ídolo.

“Desejo uma boa recuperação e tenho certeza que vai dar tudo certo. Queria dizer que, para mim como jogador, é gratificante demais ver um torcedor como você ter um carinho por mim. Um grande abraço! Quando tudo isso acabar, te espero no clube para batermos um papo e conhecer o restante dos jogadores.”

Na companhia dos filhos Anie e Thales, além de amigos do Consulado Alvinegro de Juazeiro de Norte, Bibio Clementino já começou a projetar o 2021 alvinegro e até profetizou: "seremos tricampeão invicto da Copa do Nordeste."

"O Ceará está entre os melhores clubes do Brasil. É uma equipe forte, que entra com pessoas novas, mas com a cabeça lá na frente.", afirmou.

Legenda: Vina é o jogador preferido de Bibio Clementino Foto: Reprodução/TV Verdes Mares