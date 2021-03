Wescley: o meia vai embora sem deixar nenhuma saudade

No futebol, toda contratação tem seus riscos. Umas têm mais que as outras, logicamente. Quando Wescley chega ao Ceará como a contratação mais cara da história, o peso aumenta e a responsabilidade também.



Com uma primeira passagem até interessante, o meia, digamos, que iludiu a diretoria alvinegra, a ponto de fazer esse grande investimento em alguém que mal conseguia estar apto a jogar.



E assim foi. Wescley passou a maioria do tempo lesionado, ou sem estar em 100% das suas condições físicas. Rendeu pouquíssimo e não deu retorno.



A ida para o Juventude foi um bom negócio para as três partes.

Para o Ceará , que se livra de um alto salário.

, que se livra de um alto salário. Para o Juventude , que terá um jogador com capacidade de agregar a um clube que não tem a mesma exigência do alvinegro.

, que terá um jogador com capacidade de agregar a um clube que não tem a mesma exigência do alvinegro. Para o jogador, que vai ter menos pressão e respirar novos ares.



Estava claro que o ciclo no vovô já estava desgastado. Sucesso nos próximos objetivos.