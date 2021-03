Ceará acerta empréstimo de meia Wescley ao Juventude até o fim de 2021

O Ceará acertou empréstimo do meia Wescley ao Juventude. O vínculo será até o fim da temporada de 2021.

O Diário do Nordeste apurou que o América-MG também tinha interesse. Com 29 anos, o jogador foi a compra mais cara da história do futebol cearense, custando R$ 4,4 milhões aos cofres alvinegros.

No clube desde 2018, antes cedido pelo Vissel Kobe-JAP, o meia disputou 89 partidas e marcou quatro gols. Na passagem pelo Vovô, registrou lesões e não conseguiu se firmar entre os titulares.

Vale ressaltar que Wescley também atuou pela equipe nas temporadas de 2015 e 2016, emprestado pelo Atlético-MG. Natural do Rio de Janeiro, atuou por times como Vila Nova, Red Bull Brasil e Chapecoense.

Renovação

O Ceará renovou o contrato do meia Wescley até junho de 2022. O vínculo anterior era até dezembro de 2021. O clube acredita na valorização do atleta, que deve ter maior minutagem no Juventude-RS.