Fortaleza e Ceará: resultados interessantes embalam para o fim de semana

Nesse meio de semana, os nossos dois gigantes somaram pontos importantes na caminhada da Série A.

O Fortaleza precisava vencer a Chapecoense e conseguiu. Voltar a vencer depois de 4 rodadas era crucial.

O Ceará foi a Bragança Paulista na expectativa de, no mínimo, trazer 1 pontinho. Objetivo conquistado com o empate em 0x0 diante do líder.

Para o fim de semana os papéis se invertem. É o Vovô quem tem a missão "menos enjoada". O Tricolor tem o Athletico-PR como compromisso, jogando na Arena da Baixada, amanhã.

O time de Guto Ferreira enfrenta o Juventude, na Arena Castelão, no domingo às 18h15.

Falando do Leão, Vojvoda tem à disposição suas principais peças e vem embalado pelo bom momento na competição. Sua equipe saiu perdendo, teve homem a menos e conseguiu virar o jogo jogando melhor diante da Chape.

Pikachu parece cada vez mais à vontade com a camisa tricolor. Mais um belo gol e uma ótima assistência.

O Athletico-PR é muito bem treinado pelo técnico português, António Oliveira. Tem um time muito bem armado e ainda o detalhe da sua grama artificial. Mas o Fortaleza tem demonstrado resiliência e conseguido passar por adversidades.

O Ceará recebe em casa uma equipe que eu, particularmente, colocava como um "rebaixado certo". Não conseguiu se fortalecer após o acesso e provavelmente terá problemas durante a Série A.

Porém, futebol é jogado. E até o momento, o time de Caxias do Sul vem supreendendo. É preciso estar ligado.

Diante do Bragantino, o alvinegro esteve bem defensivamente, mas deixou a desejar no setor ofensivo. Mendoza errou simplesmente tudo e precisa voltar ao bom rendimento.

O empate mantém o Vovô com a sequência boa de 4 jogos sem perder, mas tem empatado muito. Contra o Juventude, em casa, só a vitória interessa.