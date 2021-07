Pikachu comemora bom momento e espera uma das melhores temporadas da carreira

Em Porto Alegre, contra o Grêmio, no último domingo (27), o lateral-direito Yago Pikachu perdeu um pênalti, o rebote dele e um cruzamento na cara do gol, chutando por cima. Para citar três grandes oportunidades, mas que já estão no passado. Diante da Chapecoense nessa quarta-feira (30), com um jogador a menos, o Fortaleza precisou da reabilitação imediata do atleta para virar o placar. Pikachu deu uma assistência e marcou um bonito gol, para confirmar o momento regular na carreira.

Yago Pikachu Lateral do Fortaleza "Vim de um ano muito complitado na temporada passada, principalmente por conta da minha lesão, acho que afetou muito, mas acredito que a forma que a gente vem jogando. Depois que nosso treinandor botou três zagueiros, me deu um pouco mais de liberdade jogando ali numa posição que é agradável. E claro que consigo chegar ali na frente para ajudar com gols, assistências, e independentemente da alegria para nosso torcedor, importante é que a gente sempre saia vencedor", destacou.

Melhor temporada

A partir dos bons resultados, Pikachu projeta uma das melhores temporadas da carreira. "Eu vi o número de jogos e participei muito mais que o ano passado todo, entre gols e assistências.Tá sendo um início de campeonato bem interessante individualmente, mas deixa as coisas acontecerem naturalmente. Não coloco metas pra mim, deixo as coisas acontecerem. E espero, sim, que possa ser uma das melhores temporadas, em termos de números, de conquistas". Foto: Thiago Gadelha Oscilações

O lateral-direito do Tricolor reconhece o bom momento do clube no Campeonato Brasileiro, no quarto lugar da competição, com 15 pontos, mas alerta que oscilações devem acontece dentro da competição.

"A gente tá se mantendo no bloco de cima, quanto mais tempo a gente estiver lá é melhor pra gente, e a gente tem apenas oito jogos. Mutas coisas para melhorar. E acredito que a gente tá no caminho certo. Vai ter momentos ruins da nossa equipe. Espero que a gente possa corresponder o maximo possível", destacou o atleta.