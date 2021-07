Fortaleza e Ceará: fim de semana que promete para nossos clubes

O domingo promete para nossos clubes cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza entra em campo 16h do domingo, diante do Bragantino. Duelo do terceiro e quarto colocados na tabela de classificação.

É um jogo que pode nos dar um norte bem interessante a respeito do que podemos esperar do time de Vojvoda nesse Brasileirão. Uma vitória, inclusive, promovendo a primeira derrota do, até então, invicto Bragantino, é de uma moral espetacular.

O time de Bragança Paulista, além da ótima campanha, acabou de passar de fase na Copa Sul-Americana. Está nas quartas de final.

Tem tudo para ser um grande jogo. Um brinde à quem tem acompanhado as duas equipes recentemente. Tende a ser aberto, franco, com boas oportunidades para os dois lados.

O Ceará joga também no domingo, às 20h30, fora de casa, diante do Sport, mas por outro lado, uma equipe bastante frágil que ainda tenta encontrar o seu DNA na competição.

O Sport do técnico Umberto Louzer, ainda joga sob os efeitos do "Venturismo", quando era comandado por Jair Ventura, na base da retranca pesada, jogando por uma bola.

Já o alvinegro é "naquela pegada" que muito provavelmente não vai encantar, mas tem sido bastante competitivo. Tem tudo para encaixar mais um jogo de invencibilidade.

A ideia é somar os 3 pontos, pois o adversário é acessível. Espero que chegue ao 9º jogo seguido sem saber o que é perder, o que é uma grande marca para o time de Guto Ferreira.