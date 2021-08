Fortaleza e Ceará: domingo de adversários paulistas para se firmar na parte de cima

Começando pelo jogo mais cedo, no domingo, o Ceará vai a São Paulo para enfrentar o Corinthians em Itaquera, onde é sempre complicado jogar, às 16h.

Apesar da dificuldade do estádio, o momento do time paulista não é nada animador. Ainda com muitas dificuldades de criação sob o comando de Sylvinho, o ponto forte é a solidez defensiva.

Giuliano, que deverá começar jogando, e Renato Augusto, com condições de atuar apenas por volta de 20 minutos, são as principais atrações do Timão.

Guto Ferreira vai ter à disposição seus principais jogadores. A dúvida é na zaga, se volta Gabriel Lacerda ou permanece Luiz Otávio. Para mim, não há dúvida. O titular é o xerife Luiz Otávio e acredito que será o escolhido.

No setor de meio campo, Jorginho deve assumir a vaga de Vina, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Acredito que será um duelo travado, com poucas chances de gol para ambos os lados. A verdadeira cara do 0x0. Porém, se o alvinegro de Porangabuçu tiver em um dia mais inspirado ofensivamente, dá pra encaixar as transições rápidas.

O fato é que é extremamente possível bater o Corinthians no atual momento e ampliar a sequência para 12 jogos de invencibilidade, com 3 pontos na conta.

O Fortaleza recebe um Santos desgastado na Arena Castelão. O time de Fernando Diniz venceu nos acréscimos o Libertad, pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, na última quinta-feira.

Já o Tricolor do Pici teve a semana cheia para trabalhar, o que foi muito importante para descansar o elenco que vinha na "pegada" Brasileirão e Copa do Brasil.

O momento é muito bom e o fato de ter vencido o Palmeiras fora de casa no último fim de semana, faz com que o time esteja mais motivado ainda.

Imagino um Santos "esperando" mais. Dando a bola ao Fortaleza, na tentativa de escapar em contra ataques com a velocidade de seus pontas.

Seria espetacular que somássemos 6 pontos no domingão de futebol. Aguardemos cartas.