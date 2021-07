Ceará e Fortaleza: Vovô deixa escapar dois pontos importantes, e Leão vence e está no G4

Faltou só um detalhe para que tivéssemos um fim de semana com "tudo nos conformes" para os dois gigantes do nosso futebol cearense.

O detalhe, logicamente, era a confirmação da vitória do Ceará sobre o Cuiabá, a qual o time deixou escapar no último lance da partida.

Existe sempre o papo do copo "meio cheio" e "meio vazio". É possível alguém enxergar como positivo, empatar fora de casa e seguir somando. Esse alguém não sou eu.

O jogo diante da equipe matogrossense deveria ter terminado com 3 pontos para o alvinegro. Foram dois pontos "jogados fora", diante de um frágil adversário, estando com um homem a mais.

Por outro lado, podemos fazer um contraponto: o Ceará bateu Grêmio e Atlético-MG, nesse campeonato, com gols fortuitos nos acréscimos. Faz parte do futebol.

Agora tem uma semana para Guto Ferreira descansar suas peças e trabalhar pensando no jogo do próximo sábado, diante do Athletico-PR.

Já o Fortaleza do técnico Vojvoda fez um jogo tranquilo. Bateu o Corinthains por 1x0 e poderia ter sido mais. Esteve bem mais perto de ampliar do que o Timão de empatar.

O time entrou em campo com o que tinha de melhor, com exceção do volante Ederson, que não podia atuar e estava suspenso.

E foi superior os 90 minutos, enfim, abrindo o placar logo cedo, com o golaço de Robson. A tal da "síndrome do primeiro tempo", como gosta de falar o nosso grande Wilton Bezerra, não ocorreu.

O time entrou ligado, a mil por hora, querendo resolver logo na primeira etapa. Obtido o êxito de ter marcado o gol e com uma boa postura desde o início, o Tricolor não precisou "correr atrás", nem tomou grandes sustos.