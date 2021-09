Ceará e Fortaleza: enfim, um fim de semana abençoado

No sábado pela tarde, o Ceará se reencontrou com as vitórias depois de quase 2 meses.

Vitória importantíssima pela fragilidade do adversário, situação de tabela e pressão que já estava caindo sobre o novo treinador.

Tiago Nunes repetiu a base da equipe que empatou com o Santos, no sábado anterior. Tendo apenas a presença de Gabriel Lacerda na vaga do suspenso Messias.

O fato de Gabriel ser titular foi até ofuscado pela partidaça de Luiz Otávio. Para mim, o capitão alvinegro foi o melhor jogador em campo.

O ataque, enfim, passou a produzir. O Vovô teve o domínio da partida, criando inúmeras oportunidades de gol, o que estava faltando acontecer.

Porém, fica o registro negativo, também. É inadmissível desperdiçar tantas chances claras. Contra adversários mais qualificados, provavelmente fará falta.

No fim das contas, me agradou mais do que eu esperava, porque independentemente de ser contra o lanterna, venceu e convenceu.

O Fortaleza quebrou dois tabus com a vitória diante do Sport.

Além de vencer o Leão da ilha pela primeira vez jogando em Recife, o time de Vojvoda voltou a ganhar no Campeonato Brasileiro depois de 6 rodadas.

O jejum era incômodo e era necessário encerrá-lo o quanto antes. Situações assim, viram uma "bola de neve" e cada vez mais aumentam a pressão.

O Tricolor não jogou bem, na minha visão.

Produziu muito pouco. Incluisive bem menos que a partida passada, quando foi derrotado pelo Internacional.

E tem chamado a atenção como os atacantes estão deixando a desejar. Quem tem "salvado a lavoura" são jogadores de outras posições.

Mais uma vez, os homens de frente passaram em branco e coube ao zagueiro Marcelo Benevenuto, marcar o gol da vitória.

O importante foi os dois vencerem. Contra times desse calibre, não há margem para tropeço.