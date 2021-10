Ceará e Fortaleza: "apenas" os dois melhores times do Brasil pela frente

O otimismo que me é peculiar pode até estar presente pelo fato de Ceará e Fortaleza terem feito boas partidas no meio de semana, mas não será nada fácil encarar essas duas potências do futebol brasileiro neste sábado.

O Vovô tem pela frente um Atlético-MG que está mordido pelo tropeço na última rodada. O Galo empatou com a lanterna Chapecoense, jogando em Chapecó.

O time de Cuca tem, na minha visão, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, com pelo menos dois jogadores excelentes para cada posição. Sem falar de Hulk e Nacho.

Pelo jogo consistente apresentado pelo time de Tiago Nunes contra o bom time do Internacional, acredito que é possível encaixar um esquema que consiga surpreender.

É preciso ter muito mais capricho do que vem tendo na hora de colocar a bola para dentro. Não adianta ter oportunidades, se não tem qualidade para marcar o gol.

O Fortaleza de Vojvoda se recuperou das más atuações no campeonato.

A vitória maiúscula diante do Fluminense pode ter injetado uma moral que a equipe estava precisando.

Contra o Fla, mesmo desfalcado de alguns craques, "o burado é mais embaixo".

O Tricolor vai encontrar mais dificuldade com as tramas ofensivas do Rubro-negro.

E espera-se que os homens de frente possam voltar a balançar as redes. Desde a 15ª rodada, diante do Palmeiras, que um atacante do Leão não sabe o que é fazer gol.

É uma oportunidade de se redimir diante da torcida que novamente estará presente.