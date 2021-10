Atlético/MG x Ceará será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares; veja data e horário

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida Atlético/MG x Ceará, neste sábado (9). O confronto é válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a partir de 16h30.

No Diário do Nordeste, o torcedor pode acompanhar todos os detalhes do confronto em Tempo Real. Com uma hora de antecedência, o veículo vai apresentar bastidores, escalações e as movimentações do palco da partida.

A Rádio Verdes Mares também transmite tudo ao vivo, com análise dos Craques da Verdinha antes, durante e após o jogo.

No primeiro turno, o Vozão venceu o Galo por 2 a 1 na Arena Castelão com gols de Lima e Gabriel Lacerda. O gol do time mineiro foi de Gabriel.

De arrepiar! Confira os cliques da comemoração do Vovô, com o gol da vitória, marcado por Gabriel Lacerda, aos 49 do 2º tempo.



O Ceará é o 12º colocado do Brasileirão, com 29 pontos, mas com dois jogos a menos, enquanto o Galo é o líder com 50.

ATLÉTICO/MG X CEARÁ

Competição: Campeonato Brasileiro - 25ª rodada

Data: 9/10/2021

Horário: 16h30min

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais

Transmissão: ao vivo na TV Globo (TV Verdes Mares), Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e em Tempo Real no Diário do Nordeste.