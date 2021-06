Com gol no último lance, Ceará vence Atlético-MG por 2 a 1

O Ceará venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (24), na Arena Castelão, e conquistou sua 2ª vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Lima e Gabriel Lacerda marcaram os gols para o Vovô, enquanto Gabriel descontou para o Atlético-MG.

Com o resultado positivo conquistado em casa, a equipe de Guto Ferreira chegou aos oito pontos e assumiu a 11ª colocação. O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com 10.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais do Ceará contra o Atlético-MG foram os melhores na Série A do Campeonato Brasileiro. Com imposição física, consistência defensiva e precisão ofensiva, o placar de 1 a 0 saiu barato para os visitantes, tendo em vista o desempenho do Vovô no 1° tempo.

A primeira grande oportunidade na partida findou em gol. Após saída errada no campo de defesa, Lima acertou o canto de Éverson e abriu o marcador para o Ceará, aos 2 minutos da etapa inicial. O atacante, no entanto, teria uma outra oportunidade, aos 28, mas parou no arqueiro atleticano.

O controle do jogo era do alvinegro cearense, que sabia a hora de recuar e avançar em campo. Mendoza, aos 35, e Jorginho, aos 47, pararam no arqueiro atleticano após chutes venenosos.

Acuado na partida e sem conseguir penetrar no sistema defensivo do Ceará, o Atlético-MG teve apenas duas oportunidades, ambas de fora da área, com Keno, aos 14 minutos, e Allan, aos 44.

Legenda: Lima abriu o marcador para o Ceará na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Segundo tempo

A etapa final começou movimentada, com o Atlético-MG buscando o gol de empate. A equipe mineira pressionava no campo de ataque e deixava o Ceará acuado em campo. A melhor oportunidade saiu dos pés de Hulk, aos 11 minutos, em um chute de fora da área, que saiu raspando a trave de Vinícius Machado.

O Ceará recuou na partida e deu brechas para o Galo atacar com mais frequência. A imposição mudou de lado e o Atlético-MG chegou ao gol na metade do 2° tempo, aos 25 minutos, com Gabriel, após cobrança de escanteio de Keno.

O gol de empate deu novo ritmo a partida. O Ceará voltou ao jogo novamente e teve duas grandes oportunidades com Saulo Mineiro e Mendoza, mas não conseguiu desempatar a partida. O Atlético-MG, por sua vez, insistia pelas laterais com Hulk, mas também sem conseguir chegar ao gol.

Nos acréscimos do 2° tempo, Vina foi derrubado próximo à área e o árbitro assinalou falta. O camisa 29 foi para cobrança e Gabriel Lacerda desviou de cabeça para garantir o triunfo do Ceará, contando com uma ajuda de Éverson.

Próximo adversário

O Ceará volta a campo neste domingo (27) contra o São Paulo, às 20h30, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.