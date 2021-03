Apesar dos pesares, a bola deve rolar

Lembro como se fosse agora, há pouco mais de 1 ano, a gente começando a lidar com essa situação que abalou o mundo. Sem querer fazer juízo de valor sobre a questão da saúde, que obviamente é o mais importante de tudo, mas olhando para questão do futebol em si, vieram os primeiros dilemas.



O mundo parou, por que o futebol não vai parar? O futebol é alheio à sociedade? Começaram esses questionamentos. Me recordo que de forma quase unânime, nós da crônica esportiva, defendíamos a paralisação e éramos contra o retorno das partidas. Não somos médicos, nem infectologistas, mas afinal de contas, parecia o mais racional a se fazer.



Entre perguntas mal respondidas, paralisação de 4 meses, expectativas de que logo logo tudo ia normalizar... O futebol voltou no mundo todo, e fomos, posso dizer que infelizmente, nos acostumando com chato do “novo normal”. Futebol sem torcida, cheio de seus “protocolos”, outra expressão que não aguentamos mais ouvir.



O fato é que hoje, confesso ser difícil imaginar mais um período de isolamento, sem o nosso principal entretenimento, sem nossa principal paixão. No meu caso, então, até meu “ganha-pão”. Não queria rimar, mas foi.



Nessa de paralisa e não paralisa, vamos vivendo um dia de cada vez, sem ter a menor ideia do que nos reserva. O que me cabe é continuar orando e fazendo minha parte, para que o quanto antes, esse pesadelo acabe e voltemos a ver os espetáculos nas arquibancadas.



O Campeonato Cearense já parou, de novo. Até quando? Copa do Nordeste e Copa do Brasil seguem. Até que ponto isso faz algum sentido? As competições em que exigem mais viagens e aeroportos, seguem rolando. Quem está certo e quem está errado? Eu confesso que não sei. Todo dia o vírus muda, o medo aumenta, e sempre alguém vai sair lesado dessa história triste da humanidade.



Para finalizar, vai aqui minha opinião de sim ou não, que é o que sempre esperam da gente: por mim, a bola segue rolando, com jogadores e pessoas envolvidas no jogo, sendo sempre testados, os tais protocolos em ação, e a população podendo, pelo menos, em meio a tantas incertezas, sorrir e se aborrecer com seu time em campo. Vejo o futebol, ainda, como uma espécie de bolha, relativamente seguro e sem levar riscos à sociedade.



Moral da história? Nenhuma. Só uma pequena reflexão e uma opinião sobre tudo isso, aguardando os juízes das redes sociais virem com suas certezas absolutas.