Vojvoda pode conquistar 3 títulos pelo Fortaleza em 11 meses de trabalho; veja marcas

O Fortaleza inicia a decisão da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (31) contra o Sport, às 21h35, na Ilha do Retiro, em Recife. Para além da galeria de troféus do clube, a final também tem peso no trabalho do argentino Juan Pablo Vojvoda: em 11 meses, o treinador busca o 3º título pela equipe.

Caminho de Vojvoda por títulos no Fortaleza

Campeonato Cearense de 2020: campeão.

Campeonato Cearense de 2021: na final contra o Caucaia, com jogos em 10/04 e 23/04.

Copa do Nordeste de 2021: na final contra o Sport, com jogos em 31/03 e 03/04.

Legenda: Vojvoda conquistou o Campeonato Cearense de 2021 pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Até o momento, o técnico conquistou o Campeonato Cearense de 2020, único título da carreira como técnico. Na temporada vigente, no entanto, está nas finais do Nordestão e do Estadual. Um fato curioso é que, desde que assumiu o Leão, sempre o deixou entre os quatro primeiros colocados, incluindo a Série A e Copa do Brasil.

Para 2022, o desafio é manter o nível do último ano. Com um acréscimo importante: a Libertadores da América, na estreia do futebol cearense na competição da Conmebol. A tarefa é árdua, requer um processo de se reinventar constante, mas tem sido cumprida no ano, de modo invicto: são 10 vitórias e quatro empates no retrospecto.

Desempenho de Vojvoda no Fortaleza

Jogos: 65

Vitórias: 35

Empates: 14

Derrotas: 16

Gols pró: 110

Gols contra: 65

Aproveitamento: 61%

Legenda: Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

Legado de Vojvoda

Assim, o legado de Vojvoda é construído. Apesar dos resultados, o discurso de respeito e humildade com o clube foram mantidos. Do estrangeiro que escolheu morar no Centro de Excelência, desde a chegada no aeroporto cearense, até a emoção ao falar da torcida na Arena Castelão. O mesmo homem que pediu conselhos ao técnico da Seleção Brasileira sobre a família.

As facetas são alicerces de um profissional que mostrou grandeza dentro e fora de campo. Hoje, são 324 dias de Fortaleza. No âmbito geral, pareceu ser parte ativa do clube há muitos anos. Deste modo, projeta a sequência até dezembro, quando contrato inicial com o Fortaleza é encerrado.

MARCAS DE VOJVODA COM O FORTALEZA: