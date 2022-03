Sport x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpites e escalações para final da Copa do Nordeste

É dia de decisão. O título da Copa do Nordeste 2022 será definido em um dos maiores clássicos da Região. Quando a bola rolar, às 21h35min desta quinta-feira (31), na Arena Pernambuco, Sport e Fortaleza iniciarão a disputa por uma conquista que será histórica para um dos lados.

Campeão em 2019, o Tricolor do Pici busca o bicampeonato do Nordestão. Nesta temporada, porém, há um aspecto que torna a campanha ainda mais vistosa.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda não foi derrotado até agora e, em 10 jogos, acumula seis vitórias e quatro empates, com a possibilidade de levantar a taça de forma invicta.

Já o Rubro-Negro pernambucano, que tem três títulos do Regional (em 1994, 2000 e 2014), tem a chance de empatar com Bahia e Vitória em números de conquistas como os maiores vencedores do Nordestão. Os dois times baianos possuem quatro taças cada um.

Força quase máxima

Legenda: Benevenuto falou das expectativas para o duelo contra o Sport. Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza embarcou no início da tarde da última quarta-feira (30) para Recife e com duas baixas. Tinga (suspenso) e Lucas Crispim (lesionado) não viajaram com o restante da delegação. Além deles, o atacante Ángelo Henríquez também não foi relacionado.

Quem tem boas lembranças do estádio é o zagueiro Marcelo Benevenuto. No último jogo entre as equipes, na Arena Pernambuco, foi ele o autor do gol da vitória leonina, pelo Campeonato Brasileiro.

“A preparação está das melhores. Apesar que choveu muito em Fortaleza, atrapalhou um pouco nosso treinamento. A gente trabalhou firme pra fazer um bom jogo e trazer um bom resultado para o Castelão. E que eu repita o que eu fiz ano passado, fazendo gol”, disse o camisa 5.

Sport

Legenda: Juba é o principal destaque do Sport em 2022 Foto: Sport/Divulgação

O Rubro-Negro chega na decisão superando momento de desconfiança. Após uma primeira fase com sustos, em que a classificação só foi confirmada após duas vitórias seguidas nas rodadas finais, o time pernambucano teve troca de comando e cresceu após a chegada de Gilmar Dal Pozzo.

"A gente tinha um sentimento de que precisava dar mais. Com a chegada do treinador, mudou várias coisas e foi mudando para melhor. Tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor para sair com esse título", disse o volante William Oliveira.

A esperança de gols fica por conta dos atacantes Luciano Juba, principal destaque do Sport no início da temporada e que marcou um gol contra o CRB, e do centroavante Parraguez, que marcou duas vezes na semifinal contra o time alagoano.

Os desfalques certos são o meia Everton Felipe, em recuperação após cirurgia, e o centroavante Rodrigão, que está tratando problema no tornozelo.

Casa cheia

A certeza é de estádio lotado para a primeira metade da decisão. Em menos de 24 horas, a torcida do Sport esgotou toda a carga de ingressos para o jogo e, diante da alta procura, a diretoria disponibilizou um volume extra de bilhetes.

A expectativa é de quebrar o recorde de público do estádio em jogos de clubes. A partida que mais registrou torcedores foi a final do Campeonato Pernambucano 2018, entre Náutico e Central, com 42.352 pessoas.

No jogo de volta, não será diferente. Para a partida de domingo (3), o Fortaleza já confirmou 44.782 torcedores, sendo 25.130 check-ins realizados e 19.652 ingressos vendidos.

FICHA TÉCNICA | SPORT X FORTALEZA

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 31/03/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h35min (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

Transmissão: ESPN, Nordeste FC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Escalações

Sport

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matias e Denner; Jáderson, Luciano Juba e Parraguez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Fortaleza

Max Walef; Landázuri, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Robson e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

