Sport e Fortaleza empatam em 1 a 1 na Arena Pernambuco no duelo de ida da final da Copa do Nordeste

Sport e Fortaleza empataram nesta quinta-feira (31) em 1 a 1, na Arena Pernambuco, pela 1ª partida da decisão da Copa do Nordeste. Zé Welison abriu o placar para o Tricolor do Pici, mas Bill igualou o marcador para o Leão da Ilha.

A partida decisiva acontece na Arena Castelão, no domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília). O vencedor do confronto conquista o título da Copa do Nordeste. Empate leva a decisão para as penalidades.

O jogo

A primeira parte do duelo entre Sport e Fortaleza na Arena Pernambuco iniciou truncado, com muitas faltas, sem tantas oportunidades claras. Pelo lado pernambucano, Luciano Juba teve a melhor oportunidade, após troca de passes com Búfalo Parraguez, mas desperdiçou cara a cara com o goleiro Max Walef.

O Fortaleza encontrou dificuldades para furar a defesa adversária, mas cresceu de produção nos minutos finais e passou a arriscar contra a meta defendida por Mailson. O volante Zé Welison tentou duas vezes de fora da área, mas não conseguiu mandar na direção do gol.

Aos 37 minutos, surgiu a melhor oportunidade do Tricolor do Pici na partida: Pikachu recebeu de Kayzer e finalizou forte, mas o arqueiro defendeu. A arbitragem, porém, assinalava irregularidade do centroavante leonino. Antes do apito final, o zagueiro Ceballos aproveitou a cobrança de falta na área de Lucas Lima, mas não conseguiu direcionar e mandou para fora.

Segundo tempo

A equipe de Juan Pablo Vojvoda evoluiu na etapa final. Com mais volume de jogo e presença de área, criou chances, mas não conseguiu acertar a meta de Mailson.

A entrada de Moisés deu novo ritmo ao setor ofensivo do Tricolor do Pici. Em poucos minutos em campo, criou duas chances perigosas, mas parou na defesa pernambucana. A melhor chance do Fortaleza, porém, saiu dos pés de Pikachu, em cobrança de escanteio. O ala observou Mailson adiantado e tentou gol olímpico, mas o arqueiro se recuperou e defendeu.

O Sport pouco ofereceu risco a defesa tricolor. Sem conseguir repetir o volume de jogo apresentado no 1° tempo, a equipe de Gilmar Dal Pozzo adotou uma postura defensiva para tentar segurar o resultado de empate na Arena Pernambuco. A melhor oportunidade pernambucana saiu dos pés de Rafael Thyere, após bate e rebate na área, o zagueiro ficou cara a cara com Max Walef, mas mandou para fora.

Nos minutos finais, o volante Zé Welison, que tanto arriscou no 1° tempo, acertou o ângulo de Mailson, em finalização de fora da área, e abriu o marcador para o Fortaleza.

Com a desvantagem no placar, o técnico Gilmar Dal Pozzo sacou o volante William Oliveira e colocou o atacante Bill. Aos 46 minutos, o camisa 98 aproveitou a cobrança de falta de Luciano Juba e, de cabeça, acertou o gol de Max Walef, igualando o marcador na Arena Pernambuco.