Focado no Fortaleza, Vojvoda recebe família da Argentina e inicia planejamento para 2022

O discurso interno no Fortaleza sobre Juan Pablo Vojvoda é unânime: está 100% focado no clube. Especulado no futebol argentino, o Diário do Nordeste apurou que o técnico segue rotina intensa de atividades e até iniciou o planejamento com a diretoria tricolor para a temporada de 2022.

O movimento de pertencimento ao time cearense recebeu novo passo na madrugada desta terça-feira (10), quando a esposa e os três filhos do profissional desembarcaram da Argentina. Assim, o treinador deixou o Pici, onde estava desde o dia 9 de maio, e se transferiu para um apartamento.

Legenda: Vojvoda conhece o elenco do Fortaleza e muda a escalação para evitar o maior desgaste físico Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por ora, a mudança não é definitiva, mas pode ser após contato familiar. A atual campanha tricolor também é um dos motivos de entusiasmo de Vojvoda e a comissão técnica. Com o primeiro título da carreira conquistado (Campeonato Cearense), o argentino está feliz com o rendimento na Série A.

No momento, está na 3ª posição da tabela com 30 pontos - a melhor campanha da história do futebol nordestino após 15 rodadas. Se somar mais três em quatro jogos, se torna a maior marca de um time da região no 1º turno. E ainda tem quartas da Copa do Brasil com o São Paulo tentando feito inédito.

Contrato no Fortaleza

Em contato anterior com a gestão do futebol do Fortaleza, ressaltou o desejo de seguir na equipe e ser parte da história tricolor. O contrato inicial é até dezembro de 2021, com cláusula de renovação por mais um ano. No momento, instituição e técnico estão satisfeitos com o desempenho do time.

No histórico, Vojvoda não realizou trocas entre times com a temporada em andamento. Durante a negociação, o técnico também revelou o desejo de trabalhar no futebol brasileiro como mais uma etapa do início da carreira à beira do gramado, iniciada apenas em 2013 no Newell 's Old Boys.

O investimento em estrutura, software de inteligência e reforços sul-americanos são pontos que agradam ao profissional. No fim, os rumores devem crescer ao longo da temporada, faz parte do reconhecimento, mas Vojvoda se mantém dedicado a conquistar grandes feitos no Leão.