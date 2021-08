Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda é especulado no Racing pela imprensa argentina

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, está na mira do Racing, da Argentina. Segundo a ESPN, o treinador é um dos favoritos para substituir Pizzi, demitido do cargo nesta quarta-feira (11).

O interesse no profissional surge pela grande campanha na Série A do Brasileiro. Após 15 rodadas, ocupa a 3ª posição na tabela de classificação com aproveitamento de 66,7%.

Vale ressaltar também que Vojvoda é argentino e tem passagens por diversos clubes do país de origem como o Defensa Y Justicia. Em 2020, foi vice-campeão chileno pelo Unión La Calera.

Apesar dos rumores, a diretoria tricolor não recebeu nenhum contato pelo comandante e acredita na manutenção do trabalho. No momento, o técnico está focado no compromisso de domingo (15) contra o Santos, às 18h15, na Arena Castelão, pela 16ª rodada.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda comanda o Fortaleza desde o início de maio Foto: Karim Georges / FEC

Desejo de ficar

O Diário do Nordeste apurou em junho, antes do interesse do Racing, que Vojvoda estava feliz no Fortaleza e manifestou desejo de seguir, inclusive, com o planejamento para a temporada de 2022. No acordo inicial, a diretoria firmou vínculo até dezembro de 2021 e tem cláusula de renovação por mais um ano.

O contrato possui multa rescisória, que é mantida em sigilo. O técnico conquistou o 1º título da carreira no clube - Campeonato Cearense - e mora no Centro de Excelência desde a chegada ao Brasil.