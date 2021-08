Guto Ferreira e Vojvoda devem receber títulos de Cidadão de Fortaleza da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Fortaleza avalia conceder o título de Cidadão de Fortaleza para os técnicos Guto Ferreira, do Ceará, e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. O Projeto de Lei é do vereador Márcio Martins (PROS) e está em discussão na entidade.

A justificativa é de que os treinadores têm prestado "valorosos empenhos dedicados à sociedade brasileira e especificamente à sociedade alencarina, como incentivadores do esporte". No momento, os clubes são os únicos cearenses na Série A de 2021.

Futebol cearense

Natural de São Paulo, Guto tem 55 anos e trabalha no Ceará Sporting Club desde julho de 2020. O profissional conquistou a Copa do Nordeste de 2020, foi finalista no ano seguinte, além de ter levado o Vovô à melhor campanha da história do clube na Série A, disputando a Sul-Americana em 2021.

Já Vojvoda é argentino e está no Fortaleza desde maio de 2021. Com 46 anos, foi campeão cearense e ocupa a 3ª posição na Série A, além de participar das quartas da Copa do Brasil.