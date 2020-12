Uma língua, muitas falas

Quando, em 1960, colocou seu cachorro Charley numa caminhonete e empreendeu viagem através dos Estados Unidos, seu país natal, John Steinbeck (1902-1968) decepcionou-se, de certa forma, com o desuso gradual das diferentes formas de falar, por parte dos norte-americanos.

A viagem resultaria no livro "Viajando com Charley" (1962), quando o Prêmio Nobel de Literatura daquele mesmo ano constatou que o impacto do rádio e da televisão sobre a língua, por décadas, havia desfigurado o emprego do inglês em muitas regiões da nação ianque.

Disse ele: "Um dos objetivos de minha viagem era escutar, ouvir a maneira de falar, o sotaque, o ritmo, os tons, as ênfases. Pois a maneira de falar indica muitas coisas além das simples palavras e frases. (?) Ainda me lembro de um tempo em que eu quase sempre podia identificar o lugar de origem de uma pessoa pela maneira de falar. Isso está ficando cada vez mais difícil e, num futuro próximo, será totalmente impossível".

Segundo ele, os meios de comunicação haviam transformado o idioma numa fala "enfeitada, arrumada, padronizada e sem o menor sabor". Observou, finalmente: "E eu, que amo as palavras e suas intermináveis possibilidades, sinto-me profundamente triste com tal inevitabilidade. Pois, com o desaparecimento dos dialetos locais, também desaparecerão as características locais".

Diante do que declarou Steinbeck, orgulhemo-nos da riqueza de nossa língua, com seus regionalismos que resistem ao tempo, por todo o Brasil. O chiado do paraense ou o do carioca, o emprego diferenciado do "te" e do "de" pelos potiguares e paraibanos, o falar "cantado" do gaúcho e tantos outros são as várias falas que tornam-na tão interessante. São essas variações, com seus termos e sotaques, com seus sons próprios e diferenças peculiares que mantêm vivo o idioma, num constante processo de transformação. Valorizemos a língua portuguesa!

Gilson Barbosa

Jornalista