Entre os vários deveres do serviço público destaca-se o da transparência, obrigação legal e princípio ético fundamental para a credibilidade das instituições democráticas. Sendo assim, o término da atual gestão do Tribunal de Justiça do Ceará, neste mês de janeiro, é oportunidade ideal para prestar contas à população.

No meu discurso de posse ressaltei o compromisso com “Sua Excelência, o Processo”. Foi uma maneira de dizer que a melhor forma de atender as expectativas da sociedade é aperfeiçoar a entrega da nossa atividade-fim, cumprindo metas, promovendo melhorias estruturais, investindo em tecnologia e ampliando a força de trabalho nas unidades. Os resultados mostram que essas diretrizes foram bem encaminhadas.

A Justiça estadual segue batendo recordes de produtividade, com 737 mil processos julgados em 2024, um incremento de 15,3% em relação ao ano anterior. Nesse último biênio, foram mais de 1 milhão e 300 mil julgamentos. Todo esse esforço foi orientado a partir de um cuidadoso planejamento estratégico e de uma criteriosa escolha de prioridades, como o combate à violência doméstica e ao crime organizado.

Na área tecnológica, reforçamos os serviços com dois novos data centers e o Hub Digital, com ferramentas de inteligência artificial e robotização. Chegamos a 10 Juizados da Mulher em todo o Estado, com a instalação de duas novas unidades em Fortaleza. Criamos a 6ª Vara do Júri da Capital, para julgar crimes dolosos contra a vida praticados por organizações criminosas, e também a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente. Fortalecemos o Interior, com reformas e inauguração de novos fóruns.

Muito resumidamente, essas são algumas das ações realizadas para atender aos compromissos assumidos, alinhados com o verdadeiro espírito do serviço público, que é atender as pessoas. Os desafios se renovam e o Judiciário estadual está preparado para enfrentá-los, agora sob o comando de uma nova gestão, que conhece de perto os projetos em andamento.

Deixo aqui registrado o meu agradecimento a todos os que fazem e atuam com o Poder Judiciário no Ceará. Os bons resultados traduzem a dedicação de magistrados, servidores e parceiros, que buscam, incessantemente, servir com zelo e eficiência à sociedade.