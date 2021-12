Por que todo cearense deveria fazer uma trilha no Cariri

Sabe aquela lista de coisas que você precisa cumprir na vida? Tenho uma provocação para quem nos lê aqui no Diário do Nordeste: você precisa ter a experiência de percorrer uma trilha na Chapada do Araripe. O Cariri pode ser considerado um paraíso para os trilheiros de todo o Brasil. Você vai entender por quê.

Nesse relevo arenítico em forma de platô que divide o Ceará dos estados de Pernambuco e Piauí, as trilhas são tão grandes que atravessam municípios. A do Picoto, por exemplo, começa no Crato e termina em Barbalha. São cerca de 10 quilômetros de mata, um percurso sombreado e quase todo plano e ainda com aberturas para mirantes que permitem apreciar a beleza cênica do vale verde em plena Caatinga.

Belmonte, Trilha da Torre, Vale dos Buritis, Riacho do Meio, o Cariri tem muitos caminhos permitem contato direto com a natureza e com o silêncio, algo raro nas nossas cidades. É um potencial que poucas áreas do Nordeste têm.

O turismo de trilha alavancou outras chapadas do interior do Brasil. A Diamantina, na Bahia, e das Mesas, no Maranhão, são dois destinos onde o turismo ecológico virou atração principal e sustenta a economia.

Para que o Cariri se torne um destino nacional do turismo ecológico, arrisco dizer que falta divulgação, campanha publicitária, a venda desse destino, inclusive dentro do próprio Ceará. A região conta com uma estrutura de hotelaria, estabelecimentos de gastronomia, além de um aeroporto com voos diários para Fortaleza, Recife e São Paulo e que fica a cerca de 20 km das principais trilhas.

O Instituto Chico Mendes da Biodiversidade percebe esse potencial e lançou edital para que as trilhas sejam adotadas. As instituições que adotarem as trilhas poderão explorar nelas espaço de publicidade, feito o que já acontece com praças adotadas nas cidades.

A essência do Cariri está nas matas

Mas fazer uma trilha é muito mais do que se refugiar num espaço verde, para se desestressar um pouco do cinza das cidades. As trilhas permitem contato com a água cristalina que brota na encosta da Chapada do Araripe e também a observação da flora e de animais endêmicos, como é o soldadinho-do-araripe, de asas alvinegras e a bela crista vermelha.

As trilhas do Cariri são um caminho também para descobrir uma região de culinária saborosa e uma história ancestral. O Cariri é o berço nordestino dos fósseis e, por causa do isolamento geográfico, mantém tradições na música, na dança, nas artes e até na forma de falar.

Este autor é um tardio apaixonado por trilhas. Após viver uma década no Cariri, comecei enfim a trilhar esses caminhos da natureza e posso garantir: uma trilha é também um encontro consigo mesmo. É uma oportunidade de se desafiar, de conversar sozinho (por que não?), de dividir um objetivo com os amigos, já que na trilha é comum que um trilheiro apoie o outro moral e fisicamente.

As trilhas do Cariri são um caminho para o próprio universo particular, diria um trilheiro que arrisca a filosofia entre as árvores e o próprio silêncio.