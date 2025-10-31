Rotas do Ceará

Diário do Nordeste
Turismo do Cariri valorizado

O mais novo roteiro turístico do estado, a Rota do Cariri, deve ser lançada no mercado internacional pela Secretaria do Turismo do Ceará no próximo ano.

Redação 04 de Dezembro de 2019

Rota das Falésias mescla diversão, natureza e cultura

Variadas opções de passeios e esportes náuticos, aliadas às vocações de cada cidade, compõem o roteiro, formado por 240 km de litoral.

Redação 03 de Dezembro de 2019

Experiência de sabores e saberes

Rota Verde do Café, no Maciço de Baturité, vai muito além do sabor da bebida. A história e a cultura das cidades da região também fazem o roteiro ser muito convidativo.

Redação 02 de Dezembro de 2019

Aventura no litoral

A combinação de praia, sol e ventos, ideal à prática de esportes náuticos, atrai turistas do mundo todo para os municípios que compõem a Rota das Emoções.

Redação 01 de Dezembro de 2019

Rota Mirantes da Ibiapaba projeta receber 1 milhão de turistas até 2025

As elevações de terra e a beleza de suas cachoeiras e bicas, ideais para a prática de esportes de natureza, são as marcas da região, que em breve terá de volta o Bondinho de Ubajara.

Redação 30 de Novembro de 2019

Selo de Qualidade Sebrae vai premiar serviços de excelência

Empresas do ramo de hospedagem, alimentação e eventos serão premiadas com o Selo de Qualidade Sebrae, que há 23 anos ajuda a elevar o nível do trade turístico.

Redação 29 de Novembro de 2019