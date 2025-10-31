Rotas do Ceará

O mais novo roteiro turístico do estado, a Rota do Cariri, deve ser lançada no mercado internacional pela Secretaria do Turismo do Ceará no próximo ano.
Variadas opções de passeios e esportes náuticos, aliadas às vocações de cada cidade, compõem o roteiro, formado por 240 km de litoral.
Rota Verde do Café, no Maciço de Baturité, vai muito além do sabor da bebida. A história e a cultura das cidades da região também fazem o roteiro ser muito convidativo.
A combinação de praia, sol e ventos, ideal à prática de esportes náuticos, atrai turistas do mundo todo para os municípios que compõem a Rota das Emoções.
As elevações de terra e a beleza de suas cachoeiras e bicas, ideais para a prática de esportes de natureza, são as marcas da região, que em breve terá de volta o Bondinho de Ubajara.
Empresas do ramo de hospedagem, alimentação e eventos serão premiadas com o Selo de Qualidade Sebrae, que há 23 anos ajuda a elevar o nível do trade turístico.