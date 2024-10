Planejamento bem executado é diferencial para alcançar bons resultados na Black Friday

Atenção, gestores de e-commerce! A Black Friday, uma das ocasiões mais esperadas pelos varejistas em todo o mundo, já tem data definida para acontecer em 2024. Neste ano, as lojas que participarem da ação terão promoções especiais para os consumidores em 29 de Novembro.



De acordo com Felipe Rodrigues, especialista em e-commerce, fundador e CEO da Enviou - plataforma especializada na automação do marketing para e-commerce - as lojas online que vão participar do evento neste ano precisam iniciar o planejamento das ações o quanto antes, a fim de garantir vendas bem-sucedidas, além de preparar suas equipes e a empresa para o movimento mais alto nos dias em que serão feitas as ofertas e queimas de estoque.



Pensando nisso, Rodrigues criou um checklist que toda loja online precisa cumprir para garantir que a operação estará impecável para a Black Friday, para a Black Week ou até mesmo para uma Black Month. Os principais pontos de atenção levantados pelo especialista são os seguintes:



- Verifique a disponibilidade de produtos em estoque;

- Certifique-se de que a equipe de logística já está totalmente organizada para a ocasião e faça os últimos ajustes;

- Faça um último checkup com a equipe de TI para que a loja não saia do ar, caso o número de acessos seja muito elevado;

- Cheque se a equipe de atendimento já está afinada e devidamente treinada para atendimentos de emergência e auxílio aos clientes, inclusive na madrugada;

- Verifique os preços dos produtos. O consumidor está cada vez maisatento e pesquisando os itens que quer adquirir desde já, assim, cuidado com os preços praticados atualmente e os que serão anunciados na Black Friday. Garanta que o desconto será real;

- Também observe as políticas de frete. Não adianta oferecer desconto no produto e embuti-lo no frete. Não tente enganar o consumidor. Ele está atento!;

- Atenção às comunicações feitas na loja. Se determinado produto em promoção for de uma coleção anterior ou se o produto estiver próximo do vencimento, por exemplo, deixe isso claro;

- Revise as ações de marketing programadas: para garantir que os clientes saibam dos itens em promoção, comece a anunciar a participação da loja na Black Friday com algumas semanas de antecedência. Um bom meio para isso é o e-mail marketing. Seja criativo, ofereça pequenas “pílulas” do que será possível adquirir com descontos;

- Organize avaliações do histórico de compras de quem já é cliente da sua loja e, se possível, ofereça produtos relacionados na Black Friday com descontos especiais para esse consumidor específico. Essa é uma boa forma de prestigiar e fidelizar clientes;

- Vai fazer campanha de cashback? Verifique se os mecanismos estão claros para os clientes e cuide para que o sistema entregue os valores prometidos;

- Faça uma revisão de todos os pontos com o seu time para garantir que a ação seja perfeita e boas vendas!



Para potencializar o planejamento, Felipe Rodrigues, CEO da Enviou, recomenda o uso combinado de ferramentas que fortaleçam o marketing e as estratégias de vendas. "Uma boa plataforma de e-mail marketing e a entrega de conteúdos personalizados por esse canal podem ser excelentes para levar o cliente à loja online. Ao mesmo tempo, ferramentas que promovam a recuperação de carrinhos abandonados e que detectem o abandono de navegação podem ser decisivas na hora de converter uma venda que já estava praticamente perdida. Também vale investir em ferramentas de gatilho personalizado, que permitem o envio de conteúdos totalmente customizados ao consumidor, para despertar o desejo por um determinado item", finaliza o especialista.