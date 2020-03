Onde o Brasil começa

Há muito tempo, esse artigo estava na minha memória.

O Brasil começa realmente nos povoados, nas vilas e nas pequenas cidades, sem se falar nas grandes, pois é exatamente aí que o Brasil vem sendo destruído há muito tempo, por maus prefeitos e vereadores, através de uma parceria criminosa.

Recentemente, a imprensa cearense publicou matéria na qual retrata que 10% dos prefeitos do Ceará perderam seus mandatos por envolvimentos em corrupção.

Esses são os prefeitos "incompetentes", já que os 90%, na sua quase totalidade, agem com "competência" através de escritórios sofisticados, e assessorias altamente qualificadas, manipulando o dinheiro público entre familiares e amigos do peito. O mais grave de tudo é que os quase 40 partidos existentes, inclusive os de esquerda fazem parte dessa farra, que há muito tempo vem destruindo a administração pública.

Se esse processo criminoso não for estancado, urgentemente, não vejo saída. A reforma política, tão propalada, tem que ser urgente, eliminando por completo essa enxurrada de partidos, estabelecendo três ou quatro verdadeiros, a fim de abrigar os verdadeiros valores morais que o momento exige e impõe.

Sem se falar no ponto muito grave, que chega a ser parte desse processo: a conivência de parte da Justiça nesse mar de lama que tomou conta de tudo. É chegada a hora da sociedade, através das entidades de classe, clubes de serviços, universidades encamparem um movimento sem qualquer ligação ideológica com essa classe política dominante, toda ela intoxicada.

Exemplo patente dessa decadência política está evidente no Crajubar, região desenvolvida pela ação da iniciativa privada e enxovalhada por maus políticos, com reflexos nas demais cidades do Cariri. A continuar esse quadro degradante exposto aqui, não temos saída. Quem sabe, não seremos a próxima Venezuela?

Humberto Mendonça

Empresário