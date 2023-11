O Síndico e o desafio da administração condominial

No cenário urbano de Fortaleza, onde mais de 6 mil condomínios pontuam a paisagem, o papel do síndico se destaca como uma figura essencial na gestão desses espaços coletivos. No Dia do Síndico, celebrado no último dia 30 de novembro, é oportuno reconhecer a relevância desse profissional que desempenha um papel multifacetado na harmonia e funcionalidade dos condomínios.

O síndico, verdadeiro gerente desse microcosmo social, enfrenta uma infinidade de responsabilidades. Desde a contratação de funcionários até o recolhimento de tributos, passando pela mediação de conflitos e a manutenção da saúde financeira do condomínio, suas atribuições são vastas e complexas.

Nomeado para administrar tanto interna quanto externamente o condomínio, o síndico enfrenta o desafio de equilibrar interesses diversos. O condomínio, em muitos aspectos, assemelha-se a uma empresa, com deveres a cumprir. O síndico é, portanto, o CEO desse empreendimento coletivo, buscando assegurar a qualidade dos serviços prestados e prevenir atos ilícitos em sua gestão.

O relacionamento com os condôminos é crucial. Embora a amizade não seja uma obrigação, a base deve ser de respeito e confiança. A mediação de conflitos entre vizinhos é uma tarefa delicada, exigindo a aplicação equitativa das regras estabelecidas na convenção e regimento interno. A busca de soluções que beneficiem todas as partes é a chave para a harmonia condominial.

Um dos desafios mais prementes para os síndicos é a gestão da documentação da edificação. Licenças, contratos, prestação de contas e outros documentos devem estar em ordem, prontos para enfrentar qualquer fiscalização. As atas das assembleias, guardadas adequadamente, são registros indispensáveis para consultas futuras.

Além disso, a administração de benfeitorias em áreas comuns requer não apenas a definição em assembleia, mas também uma supervisão constante por parte do síndico. O acompanhamento rigoroso dessas melhorias contribui para a valorização do patrimônio compartilhado.

Assumir o papel de síndico é, assim, mais do que uma simples incumbência; é um compromisso que demanda competência e empenho. Os síndicos, regidos pela mesma legislação trabalhista que outros profissionais, desempenham uma função vital na construção e manutenção da vida condominial. No Dia do Síndico, celebremos não apenas a data, mas também a dedicação desses gestores que trabalham incansavelmente para tornar nossos condomínios espaços verdadeiramente harmoniosos e bem geridos.

Marcus Melo é presidente da Associação das Administradoras de Condomínios (Adconce)