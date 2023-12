O setor de materiais de construção e a economia cearense

Nos meses finais do ano, o setor de materiais de construção vive, tradicionalmente, a expectativa de alta nas vendas. Afinal, é nesse período que muitas pessoas reformam a casa, o apartamento ou o ambiente comercial, visando o início do novo ano. Esse movimento reforça a importância do segmento para a economia do Estado. Tanto no varejo quanto no atacado, ele desempenha papel fundamental, pois gera empregos, impulsiona o setor imobiliário e contribui para a melhoria habitacional.



Em relação às vagas de trabalho, o setor de materiais de construção é um dos maiores empregadores no Ceará, oferecendo oportunidades diretas e indiretas, o que ajuda a reduzir a taxa de desemprego e a melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, esse importante segmento é um dos importantes elos do ecossistema da construção do comércio. A disponibilidade de materiais de construção de qualidade e preços acessíveis estimula a construção e o desenvolvimento urbano, contribuindo para a valorização de imóveis e o crescimento do mercado imobiliário.



Parte do crescimento econômico experimentado pelo Ceará se deve aos investimentos em infraestrutura. O comércio de materiais de construção participa disso, fornecendo os recursos para edificar residências, instalações industriais, estradas, pontes, entre outros projetos que melhoram a logística, a conectividade e a competitividade do Estado. Além disso, o comércio de materiais de construção contribui muito para a arrecadação de impostos e, consequentemente, para a receita do governo. Os impostos gerados são investidos em serviços públicos, beneficiando toda a população cearense.



Por fim, o segmento do comércio de materiais de construção não se restringe às cidades de maior porte, pois está presente em todos os municípios do Ceará e do Brasil. Isso promove o desenvolvimento ao criar oportunidades de novos negócios, geração de empregos e melhoria da renda. Dessa forma, o comércio de materiais de construção desempenha um papel muito importante na economia do Ceará e do país, moldando o seu crescimento.

Carlito Lira é presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (ACOMAC-CE)