O papel da Tecer Terminais na movimentação especializada e o futuro off-shore

O Brasil tem se posicionado como um dos grandes players globais no setor de energias renováveis, especialmente com a expansão de parques eólicos e solares. À medida que o mercado avança, a necessidade por soluções logísticas eficientes e sustentáveis se torna cada vez mais necessária. Dentro desse cenário, a Tecer Terminais se destaca como uma referência em operações de movimentação de cargas superdimensionadas para o setor eólico e de transformadores solares, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de projetos on-shore e olhando estrategicamente para o futuro das operações off-shore com um planejamento de curto, médio e longo prazo visando atender as necessidades dos usuários do Complexo Portuário e Industrial do Pecém.

A atuação da Tecer nas operações na movimentação componentes eólicos e solares é marcada pelo uso de guindastes MHC (Mobile Harbor Crane) elétricos com capacidade de 150 toneladas e com empilhadeiras de 100 a 130 toneladas de capacidades, que além de serem mais ágeis e eficazes, apresentam uma alternativa ambientalmente amigável ao reduzirem emissões de carbono. Estes guindastes e empilhadeiras, combinados com carretas especiais com abertura entre eixos de até 70 metros geram um diferencial nas movimentações internas, são ideais para a movimentação de componentes essenciais para a construção de pás, torres e geradoras eólicas e transformadores solares, cujas dimensões exigem precisão técnica e equipamentos de ponta. Esse conjunto de soluções permite à Tecer realizar o transporte de grandes peças com rapidez, segurança e com menor impacto ambiental — uma demanda crescente no setor energético.

Entre os dias 22 e 24 de outubro a Tecer Terminais estará representando o Ceará no WindPower 2024, um dos maiores eventos da indústria eólica no Brasil. A participação da Tecer no evento simboliza não apenas sua liderança no mercado de movimentações portuárias em componentes eólicos nos sentidos de exportação e ou importação, mas também sua preparação para os desafios do futuro, especialmente no que diz respeito às operações offshore, uma das próximas fronteiras do setor de energia eólica.

As futuras movimentações off-shore, que exigem ainda mais especialização devido à complexidade e às condições ambientais desafiadoras, posicionam a Tecer como uma empresa que está participando dos planejamentos de curto, médio e longo prazo que será a chave para a construção de parques eólicos em águas profundas. Essas movimentações no setor representam não só avanços tecnológicos, mas também uma integração estratégica entre inovação e sustentabilidade, pilares que norteiam a atuação da Tecer Terminais no mercado de energias renováveis.

Carlos Alberto Nunes é diretor comercial da Tecer Terminais