O papa estava certo

Emanuel Santos é jornalista

“Orai sem cessar”. Esse pedido está na carta de São Paulo aos Tessalonicenses (5,17). Nessa pequena passagem fica claro a necessidade da oração em nossas vidas e, na última semana, o Papa Francisco surpreendeu a todos, ao dizer que o “Brasil não tinha salvação, pois era muita cachaça e nada de oração”.

A frase do pontífice me inquietou a fazer um levantamento simples entre contatos de uma rede social. Perguntei a 25 amigos de denominações religiosas, idades, poder aquisitivo e grau de instrução distintos, sobre quanto tempo eles tiravam para oração. O resultado mostrou que Francisco está certo.

Antes do resultado, ressalto que me chamou atenção a sinceridade de todos e o reconhecimento de que estão falhos nesse quesito, mas vamos aos números. Para 24% deles, a média de tempo destinado à oração é de 10 minutos.

Em segundo lugar, aparecem os incríveis cinco minutos com 20%, seguido de 16% que destinam um quarto de hora. Ficaram empatados com 8% aqueles que oram, entre duas e duas horas e meia, e é também esse percentual daqueles sem minutagem orante. Por fim, 4% dispõem de até três horas de oração diária.

Motivos para rezar não faltam. Segundo a Bíblia, além da necessidade básica da oração que traz consigo a esperança e fortalece a fé, o ser humano deve orar quando em atribulação, intercedendo pelo outro e pelo inimigo. Aqui vai um salve São Jorge, para que eles (meus inimigos), “nem em pensamentos eles possam me fazer mal”. Podemos rezar ainda pela confiança, humildade e perseverança, essa última temos precisado muito.

Para aqueles que não creem no plano espiritual, a ciência também já constatou o poder da oração. Pesquisadores americanos afirmam que a cura física pode ocorrer, a partir do poder da oração. Segundo eles, religiosos ativam áreas específicas do cérebro enquanto rezam, despertando esperança e motivação.

Por fim, a Bíblia também afirma que Deus ouve os pedidos (Pr 15,29) e reafirma que “tudo que pedirdes com fé na oração, vós o recebereis” (Mt 21,22). Portanto, rezemos um pouco mais.

Emanuel Santos

Jornalista e cristão