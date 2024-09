O hábito de fumar e sua saúde: nunca é tarde para parar!

Caro leitor, se você, um conhecido ou um parente tem o hábito de fumar, vale muito a pena refletir sobre o impacto devastador do tabagismo. Acredite, parar de fumar pode melhorar a sua saúde e ajudá-lo a viver mais. Isso diminui o risco de doenças respiratórias, do coração, problemas nos rins, câncer, infecções, problemas no estômago, diabetes e osteoporose! O cigarro é, de longe, o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, uma das doenças mais letais, sendo responsável por cerca de 85% dos casos diagnosticados.

Sabemos que parar de fumar não é fácil para a maioria das pessoas. Pode ser que você precise tentar várias vezes até conseguir parar de vez. Médicos e outros profissionais de saúde podem lhe dar bons conselhos sobre a melhor maneira de parar de fumar para o seu caso em particular. Também podem indicar medicamentos para reduzir a vontade de fumar e os sintomas de "abstinência" (queixas comuns que aparecem quando você para) e ajudar a encontrar um terapeuta para conversar sobre a questão. Para a maioria das pessoas que estão tentando parar de fumar, o melhor é geralmente combinar a prescrição de medicamentos com terapia. E mais, nunca é tarde para parar de fumar. Mesmo para aqueles que já fumaram por muitos anos, ainda assim a cessação do tabagismo vai agregar benefícios à saúde.

Atualmente, vive-se uma onda de uso de cigarros eletrônicos (vaping). São vendidos ilegalmente com a ideia atrativa e ilusória de que fazem menos mal à saúde que os cigarros convencionais. Mentira. Na verdade, contêm nicotina e muitos outros produtos químicos, inclusive desconhecidos, que podem causar até mesmo um dano pulmonar específico, muitas vezes grave. Portanto, não entre nessa onda que tem levado muitos jovens a esse hábito tão nocivo.

O Brasil é exemplo para o mundo com relação à redução do tabagismo e suas consequências. É fundamental que continuemos a promover ambientes livres de tabaco e a garantir o acesso ao tratamento e suporte para quem deseja parar de fumar.