O fomento e o desenvolvimento

O lançamento de uma Agência de Fomento do Ceará representa uma daquelas boas notícias que tendem a não gerar tanto impacto imediato na comunicação e não produzir um burburinho à altura dos benefícios.



O fomento, que injeta possibilidades na vida das famílias que querem ou precisam empreender, chega “na ponta”, uma expressão que indica o fim de um longo e tortuoso percurso pelo qual o dinheiro público transita até chegar em quem deve.



Crédito para quem já tem dinheiro nunca foi problema no Brasil. Educação de qualidade também não. O que o Ceará vem fazendo há cerca de duas décadas é invertendo essa lógica. A escola pública do nosso estado já tem índices iguais ou até melhores que as escolas particulares.



Pois bem, a nossa agência de fomento, que será regulada e fiscalizada pelo Banco Central, abre as possibilidades de obtenção de crédito, de financiamento e crescimento da própria instituição para que a cada ano ela possa atender mais famílias do nosso Estado.

Um instrumento que nasce para melhorar programas, atender famílias de todos os municípios e fortalecer uma rede já existente, porém em constante necessidade de melhorias sobretudo naquele desafio mais pragmático e necessário para a criação de um negócio que é crédito.



Chamo a atenção das pessoas em função do caráter estratégico dessa iniciativa, porque ela não é isolada. Nós nos mantemos na vanguarda latino-americana da educação pública, universalizaremos o ensino integral, revolucionamos no combate à fome, inovamos quando crescemos mais que todo o Nordeste com equilíbrio fiscal, e agora criamos um mecanismo austero, funcional, formal, equilibrado para financiar o empreendedorismo.



A agência terá o papel de captação de novos recursos, seja de bancos ou fundos, públicos ou privados, com um foco claro e objetivo: o apoio ao microempreendedor cearense. Estamos fortalecendo a base da sociedade para dividir as riquezas e não para criar ilhas distantes de excelência como aconteceu em toda a nossa história.



E quando percebemos o que isso pode representar principalmente no interior do estado, na transformação das famílias, já seremos exemplo nacional mais uma vez.

Romeu Aldigueri é deputado estadual (PDT)