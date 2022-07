Mulheres no mercado de trabalho em cenário pós-pandemia

Qual deverá ser a estratégia para superar o retrocesso na igualdade de gênero no mercado profissional feminino em cenário pós-pandemia? A crise sanitária da covid-19 veio com uma avalanche destruindo a expectativa de quem esperava um momento próspero em relação à geração de emprego. No entanto, os maiores impactos foram predominantes para mulheres, que já enfrentam problemas há décadas. Haverá saída?

Antes da pandemia do coronavírus, no ano de 2019, segundo dados levantados pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), o Brasil registrara uma crescente no quesito de mulheres fora do mercado de trabalho, uma redução de 10% no número de mulheres empregadas - uma margem de 4,2 milhões de mulheres desempregadas e aumento de 1,1 milhões em 2020. Mas qual será a nossa tarefa em panorama de retomada econômica?

A princípio a sociedade precisa entender que a pauta deve ser tratada com responsabilidade. A observação criteriosa para grupos e níveis hierárquicos

seria uma alternativa viável. Além disso, estabelecer atividades a fim de estimular a equidade de gênero é uma boa estratégia que visa reconfiguração o cenário para que não haja exploração em desfavor do público feminino. As medidas poderão ser implementadas/ provocadas por federações da indústria e instituições empresariais. Falta também o incremento de políticas governamentais de apoio ao público empreendedor feminino.

Desta forma, façamos nossa parte exigindo tratamento de igualdade, todavia, não podemos deixar nossa luz apagar à frente das adversidades da vida como os afazeres domésticos que, em determinadas situações, colocam a mulher contra a parede. Muitas vezes elas abandonam um futuro profissional para cuidar de pessoas: filhos, país idosos, etc.

Keivia Dias é ativista em defesa das mulheres e empresária.