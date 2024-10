Ferramentas para transformar vidas

Neste mês de outubro, quando celebramos o Dia das Crianças, uma data que nos convida a refletir sobre a infância em nosso país e o papel que atividades como a dança, a música e o esporte desempenham na formação de nossas crianças e adolescentes. Especialmente nas comunidades mais vulneráveis, essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento integral dos jovens, oferecendo não apenas lazer, mas oportunidades reais de transformação social.

Nossa missão no Instituto Katiana Pena (IKP) é capacitar crianças e jovens a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias e comunidades. Através da dança, da arte, do esporte e da educação abrimos caminhos para que eles descubram suas potencialidades, desenvolvam habilidades e, principalmente, construam autoestima e cidadania.

Ao longo dos anos, testemunho de perto o impacto positivo que a dança, a arte e o esporte têm na vida das crianças e jovens do Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Nosso compromisso no instituto vai além de simplesmente oferecer aulas de dança, percussão, karatê, entre outras atividades, e sim de proporcionar oportunidades que vão muito além.

Acreditamos que, longe de representarem um problema, as favelas possuem um imenso potencial e abrigam recursos humanos incríveis. É nessas áreas que precisamos investir em educação, empreendedorismo e infraestrutura para transformar desafios em oportunidades.

Essas atividades não apenas ocupam o tempo das crianças, mas as conectam com valores essenciais, como disciplina, trabalho em equipe e resiliência. Ao dançar, elas expressam suas emoções; ao praticar esportes, aprendem a lidar com vitórias e derrotas; ao tocar um instrumento, ampliam suas percepções culturais e sociais. Tudo isso contribui para a formação de cidadãos mais preparados para enfrentar o mundo.

Transformar nossas comunidades passa por capacitar cada criança e jovem a escrever sua própria história de sucesso. E é através da arte, da dança e do esporte que podemos plantar as sementes para um futuro mais igualitário e promissor.

Katiana Pena é bailarina, coreógrafa e diretora geral do Instituto Katiana Pena