Educação como chave para a prevenção à violência

Como ensinar sobre direitos em um mundo repleto de deveres? A resposta pode estar em transformar crianças e adolescentes em cidadãos ativos, munidos de informações para mudar a realidade ao seu redor. A prevenção da violência e a promoção da cultura de paz requerem diversas frentes e um forte compromisso das políticas públicas com a educação em direitos, um dos pilares da Defensoria Pública.

Assim surgiu o projeto "Minha Escola Ensina Direitos", uma parceria entre a Defensoria Pública do Ceará e o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (Previo) do Governo do Estado. A iniciativa alcança 19 escolas em três municípios cearenses: Fortaleza, Itapipoca e Maranguape. Cada turma é composta por cerca de 20 alunos, escolhidos por seu destaque e liderança, com a intenção de que se tornem multiplicadores das informações.

O projeto destaca a presença mensal de defensores públicos nas escolas, promovendo diálogos abertos com alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Os temas abordados incluem assédio sexual, bullying, cyberbullying, violência de gênero e segurança cidadã, criando um ambiente seguro e informativo para que os jovens possam expressar e explorar essas questões, além de saber como acionar a rede de proteção aos direitos.

Com material didático construído em linguagem simples, o projeto promove um aprendizado colaborativo. A recepção tem sido extremamente positiva, com alunos demonstrando grande interesse e participação ativa nas discussões. Há planos para expandir o programa a outros municípios.

As atividades do projeto estão sendo retomadas neste agosto, com enfoque no Estatuto da Criança e do Adolescente, em alusão ao Dia da Infância, 24 de agosto. O tema do debate estará centrado em direitos fundamentais como liberdade, respeito, dignidade e convivência familiar e comunitária. Entendo que o "Minha Escola Ensina Direitos" é mais uma ferramenta de transformação, essencial para construir uma sociedade mais justa, segura e igualitária.