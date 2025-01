No dia 24 de janeiro, o Brasil celebra o Dia Nacional do Aposentado, data que deve extrapolar as comemorações, sendo momento oportuno para a reflexão acerca do papel dos aposentados na sociedade, reconhecer suas contribuições ao longo de uma vida de trabalho e discutir os desafios enfrentados por essa parcela da população.

Os aposentados bancam a experiência e a construção histórica brasileira. São pessoas que dedicaram anos e anos de suas vidas ao trabalho, colaborando para edificar as bases econômicas e sociais da nação. Contudo, invariavelmente, eles não recebem o devido reconhecimento. O sistema previdenciário, que deveria ser um porto seguro para essa fase da vida, é frequentemente alvo de discussões políticas, cortes e ajustes, trazendo insegurança e enigmas para aqueles que já ofereceram sua contribuição à sociedade.

Os desafios enfrentados pelos aposentados no país tropical vão além dos aspectos financeiros. Ainda que o cidadão, na terceira idade, faça jus a um período de descanso e realização pessoal, muitos brasileiros enfrentam problemas como acesso precário à saúde, falta de oportunidades de lazer e, em alguns casos, exclusão social. Além disso, o envelhecimento populacional traz à tona a necessidade de políticas públicas voltadas à qualidade de vida na terceira idade.

Por outro lado, é fundamental destacar o papel ativo que muitos aposentados continuam exercendo. Alguns deles se reinventam, se dedicam ao empreendedorismo, às atividades voluntárias ou à educação de novas gerações. Esses exemplos são inspirações vivas de que o envelhecimento não significa o fim da relevância social, mas sim uma nova etapa de contribuições para a comunidade.

Celebrar o Dia do Aposentado também é uma oportunidade para repensarmos as relações intergeracionais. Os jovens têm muito a aprender com o conhecimento dos mais velhos, assim como é dever da sociedade garantir que os direitos e a dignidade dos aposentados sejam conservados.

Por fim, que 24 de janeiro de 2025 não seja apenas uma data no calendário, mas um convite à ação. Que possamos valorizar os aposentados não apenas com palavras, mas com políticas públicas efetivas, respeito e zelo. A herança de uma nação é medida pela forma como trata aqueles que construíram seu presente.