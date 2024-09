Ser ortopedista é lidar com desafios diários que exigem precisão, conhecimento técnico e dedicação. A ortopedia é uma especialidade que vai além da prevenção e tratamento de deformidades do aparelho locomotor, abrangendo ossos, articulações e músculos. O ortopedista atua, principalmente, na recuperação de lesões traumáticas, muitas vezes ocasionadas por práticas esportivas ou acidentes, e que podem demandar cirurgias complexas e acompanhamento especializado. Celebrar o Dia do Ortopedista, no dia 19 de setembro, é relembrar a criação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), que, desde 1935, vem contribuindo para o avanço da profissão no Brasil.

No país, a ortopedia tem sido uma área de grande importância, com cerca de 20.972 profissionais titulados, segundo a Demografia Médica de 2023. Esse número reforça o papel essencial dos ortopedistas no cuidado à saúde locomotora da população, especialmente em uma sociedade que valoriza cada vez mais a prática esportiva e a qualidade de vida. A SBOT, com mais de 80 anos de existência, se consolidou como a maior instituição de ortopedia e traumatologia da América Latina, além de estar entre as maiores do mundo, promovendo o desenvolvimento de novas técnicas e inovações na área.

Entre tantos procedimentos que já realizei, destaco as cirurgias de correção de escoliose, uma doença que acomete principalmente crianças e adolescentes, e que causa consequências físicas e psicológicas quando não diagnosticada e tratada precocemente. A cirurgia para correção de escoliose gera uma mudança positiva imensurável na vida desses jovens e traduz a gratidão que sentimos ao ver o impacto positivo do nosso trabalho na vida das pessoas, devolvendo a elas a auto-estima e a qualidade de vida.

A ortopedia é uma especialidade que exige muita dedicação, mas as recompensas são imensuráveis. Poder contribuir para o bem-estar de tantas pessoas, seja em pequenos gestos ou em grandes cirurgias, é uma satisfação que nos motiva a seguir em frente, sempre buscando o melhor para nossos pacientes. Viva a ortopedia!