Dia do Cliente: entregar mais deveria ser o mínimo

O Dia do Cliente é uma oportunidade para destacar a importância do consumidor nas estratégias de negócios. Embora a busca por resultados seja constante nos ambientes corporativos, o foco no comprador ainda enfrenta desafios no Brasil. Muitas vezes, o cliente — que deveria ser a base de todo negócio — torna-se secundário na corrida por números e metas.

Pesquisas mostram que a experiência do cliente no Brasil é insatisfatória, com muitos consumidores sentindo-se desvalorizados. O mercado parece mais interessado em lucros imediatos do que em construir relações duradouras. Em um mundo conectado, uma experiência negativa pode viralizar rapidamente nas redes sociais, prejudicando a reputação da empresa. Em contraste, um cliente satisfeito pode se tornar um aliado valioso, recomendando a marca para outros.

O conceito de overdelivery — entregar mais do que o prometido — é um diferencial competitivo pouco explorado. Empresas que superam expectativas não apenas conquistam clientes, mas também criam defensores da marca. A boa notícia é que se destacar nunca foi tão fácil, visto que muitos negócios falham em cumprir o básico.

Para transformar essa realidade, as empresas precisam reconhecer que o cliente é mais do que um número; é uma pessoa com necessidades únicas. Ouvir o consumidor, seja por pesquisas, redes sociais ou canais de atendimento, é essencial. Ignorar esses feedbacks é perder uma fonte valiosa de insights que pode ser a chave para o crescimento. Investir em equipes bem treinadas para oferecer atendimento personalizado também é fundamental. Além disso, a tecnologia pode ser um grande aliado: chatbots e inteligência artificial ajudam a automatizar processos, agilizar o atendimento e personalizar a comunicação.

Construir uma cultura de priorização do consumidor é um processo contínuo que exige dedicação e investimento. Empresas que colocam o público no centro de suas decisões estarão mais preparadas para enfrentar desafios do mercado e garantir um crescimento sustentável a longo prazo, com uma base de consumidores leais e satisfeitos. Portanto, se você deseja realmente se destacar, entregar mais não é apenas um diferencial — é o mínimo.

Wilson Sá é CEO e Sócio Fundador da PWR Gestão