Ser feliz e sorrir deveria ser um direito previsto na Constituição Federal. Uma garantia individual inviolável e impreterível de todos os brasileiros. Em tempos de ódio e guerra, então, a felicidade deveria ser encarada como urgência. Um sentimento acessível a todos os povos. Emoção que a arte e o humor também podem nos proporcionar. Rir é bom. Fazer rir e viver do riso também. Vivo do riso há 20 anos. E não sorrio sozinho. Esse é o sentido do projeto “Humorsicando”: democratizar o riso.

Com a ideia de levar o humor para todos, ao longo dos meses de agosto e setembro, nosso espetáculo levará aos fortalezenses apresentações gratuitas, em quatro espaços públicos: nos Cucas dos bairros Pici (16/8), Mondubim (23/8) e Jangurussu (29/8), e no Cuca Barra (13/9), na Barra do Ceará. Locais cujo critério de escolha levou em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos bairros alcançados, beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade social, pois todos merecem sorrir.

Aprovado na Chamada Pública para o Edital para as Artes, por meio da Lei Paulo Gustavo, de 2023, realizado pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza - Secultfor, o Humorsicando proporcionará a esse público um show bem produzido, interativo e com o mesmo padrão que mantemos nos teatros, nas grandes casas de shows e eventos privados, de maneira verdadeiramente democrática e inclusiva, com audiodescrição e tradução do conteúdo para as libras.

Assim, estaremos contribuindo para a democratização da comédia e do entretenimento, além de cumprir um importante papel social. Acredito no humor como ferramenta de transformação, em inúmeros aspectos. Pensando nisso, alinhado às tendências do mercado humorístico, apresentaremos a todos uma versão aprimorada e atualizada da edição anterior do projeto, com muita maturidade e versatilidade artística.

No estilo "stand up comedy", de “cara limpa”, nosso espetáculo reunirá músicas autorais e versões peculiares, além de performances regadas a termos e expressões populares, esbanjando a “molecagem cearense”, em diferentes nuances. Somos conhecidos internacionalmente pelo bom humor no trato interpessoal, em diferentes situações, das mais corriqueiras às inusitadas. Venham, portanto, renovar seus acervos de piadas e causos. Vamos juntos disseminar e democratizar o riso!

Gil Soares é humorista cearense