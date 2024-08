Curas “milagrosas” da infertilidade: um risco para a saúde

A infertilidade é um problema de saúde que afeta milhões de casais em todo o mundo. Com o desejo profundo de formar uma família, muitas pessoas acabam buscando soluções rápidas e fáceis, o que as torna vulneráveis a promessas de curas milagrosas. Essas soluções, muitas vezes promovidas por indivíduos ou organizações sem base científica sólida, podem oferecer falsas esperanças e, em alguns casos, até colocar a saúde em risco.

A grande verdade é que a medicina reprodutiva trabalha com base na ciência. Portanto, para se chegar a qualquer conclusão de diagnóstico e tratamento, os pacientes atendidos em centros de reprodução humana com rígidas diretrizes passam por uma série de avaliações com uma equipe multidisciplinar.

A internet está aí para o bem e para o mal. Basta procurar que é fácil achar tais curas milagrosas para a infertilidade e até mesmo para outras doenças. Sem nenhum embasamento científico, muitas pessoas, na ânsia de resolver o seu problema, acabam cedendo a essas condutas frágeis e sem eficácia.

Essas terapias controversas utilizam "testemunhos e histórias de sucesso" para atrair clientes, mas raramente oferecem provas concretas de sua eficácia. Além disso, em muitos casos, esses tratamentos são caros e não regulamentados, o que significa que as pessoas podem estar gastando grandes quantias de dinheiro sem nenhuma garantia de resultado.

A infertilidade é uma condição que pode ter diversas causas, tanto no homem quanto na mulher. Fatores como idade, estilo de vida e questões genéticas podem contribuir para a dificuldade de engravidar. Sem dúvida alguma, uma das melhores opções que os casais tentantes podem adotar é ter uma vida saudável, pois isso, sim, trará inúmeros benefícios para uma gestação futura.

A ciência continua a avançar no campo da fertilidade, e é por meio de tratamentos baseados em evidências que os casais terão as melhores chances de realizar o sonho de formar uma família. Em vez de buscar soluções fáceis, devemos promover a conscientização e o apoio para aqueles que enfrentam a infertilidade, oferecendo-lhes a esperança que vem da verdade e da compaixão.

Daniel Diógenes é ginecologista e especialista em medicina reprodutiva