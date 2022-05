Construção civil: crescimento versus custos de produção

A construção civil é um setor com vasto potencial de desenvolvimento, tem grande impacto tanto no PIB como na geração de empregos e renda. Devido à importância econômica e social, esse setor tem papel fundamental no desenvolvimento do Ceará, uma vez que colabora substancialmente para a oferta de empregos diretos e indiretos. Possui, ainda, participação contundente na arrecadação tributária e alavanca o crescimento de toda a cadeia produtiva.

A demanda pela aquisição da casa própria é significativa. Para se ter uma ideia, os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) voltaram a crescer em março. No Ceará, foram movimentados mais de R$ 233,1 milhões em operações de crédito de 971 imóveis no Estado. O montante é 12,19% superior ao volume registrado em fevereiro. Os dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No acumulado do primeiro trimestre, foram usados mais de R$ 734,3 milhões em crédito para financiar 3,2 mil imóveis no Estado. Em 2022, janeiro foi o mês com maior volume de financiamentos no Ceará. Com 1.331 imóveis e mais de R$ 293,4 milhões em crédito contratado.

Atualmente, o setor enfrenta alguns entraves: o aumento exorbitante dos insumos e a taxa de juros mais elevada. O preço do aço, por exemplo, mais do que dobrou nos últimos 12 meses. Condição que precisa ser contornada e que não chega a desanimar o setor. Em 2022, o mercado imobiliário cearense deverá concretizar lançamentos de empreendimentos na ordem de R$ 2,5 bilhões e a expectativa é alcançar a marca de R$ 3 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

A indústria da construção civil gera 79.946 empregos formais no Ceará. Esse número tem crescido de forma exponencial e a expectativa é continuar ampliando as oportunidades de emprego e renda.

Quando lançamos o olhar para o futuro, conseguimos vislumbrar novos e promissores horizontes para o setor. O Sinduscon Ceará atua para que seus associados acompanhem as dinâmicas urbanas e de forma que tudo o que for feito seja para impulsionar o desenvolvimento responsável de todo o Estado.

Patriolino Dias de Sousa é presidente do Sinduscon Ceará